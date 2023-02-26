415 ألف جنيه أسعار «الميكروباص» في مبادرة إحلال السيارات

أعلنت مبادرة إحلال السيارات المستعملة أسعار وتفاصيل إحلال السيارات الميكروباص داخل المبادرة التابعة لوزارة المالية، والتي تُنفّذ على 3 مراحل، ويمكن استبدال الميكروباص عن طريق الدفع النقدي للسيارة أو التقسيط السيارة الميكروباص بفائدة بـ3% على 7 أو 10 سنوات، من خلال التقديم على الموقع الرسمي المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات.

إحلال سيارات الميكروباص

وقالت وزارة المالية، في خلال الجدول الجديد لأسعار سيارات الميكروباص، كينج لونج 14 راكبا إنجيكشن عادي يبدأ من 415 ألف جنيه بينما سعر السيارة الميكروباص إنجيكشن تكييف بسعر رسمي داخل مبادرة إحلال السيارات 440 ألف جنيه.

بينما سجلت أسعار السيارات الميكروباص زيمكس إنجيكشن عادي بسعر 420 ألف جنيه، بينما سجل سعر الميكروباص إنجيكشن تكييف بسعر 445 ألف جنيه.

أسعار الميكروباص في مبادرة إحلال السيارات

وقالت وزارة المالية، في بيان رسمي، إنّ من ضمن الشروط للحصول على سيارة ميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات، إن عمر مالك السيارة الميكروباص والراغب فى الإحلال يتراوح بين 21 و65 عاما في حال التقسيط، وأكدت مبادرة إحلال السيارات في بيان رسمي إمكانية مشاركة من تعدى عمرهم 65 عاما، والتمتع بكل امتيازات المبادرة من خلال الدفع الكاش وليس بالتقسيط.

مبادرة إحلال السيارات وزارة المالية

كما يتم خصم مبلغ 65 ألف جنيه قيمة الحافز الأخضر داخل مبادرة إحلال السيارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي منذ عامين.