مواصفات وأسعار السيارة الرياضية «تيجو 3» في مبادرة إحلال السيارات 2023

أعلنت وزارة المالية عن جدول أسعار السيارات داخل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات والتى يتم تنفيذها تقسيط بـ3% على 7 أو 10 سنوات، من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، ومن ضمن السيارات التي يتم استبدالها في المبادرة السيارة الرياضية تيجو 3، العلامة الصينية الشهيرة في سوق السيارات المحلية.

وسجلت سعر السيارة شيري تيجو3 داخل مبادرة إحلال السيارات فى حالة الدفع النقدي 497 ألف جنيه.

ومن مواصفات السيارة شيري تيجو 3 داخل مبادرة إحلال السيارات فهي من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 حصانا مع عزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي.

مواصفات تيجو3

ومن ضمن مواصفات السيارة شيري تيجو3 حيث يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم وبها وسائل الأمان، بالإضافة إلى وجود سائد هوائية – فرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية – حساسات ركن خلفية – مثبت سرعة – نظام الركن الأوتوماتيكي – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال– نظام إيموبليزر ضد السرقة.

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 بمبادرة الإحلال

إضافة إلى وجود مواصفات السيارة شيري تيجو، بالداخل منها نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8 بوصة – مشغل أسطوانات DVD – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – مخرج USB – مدخل AUX – بلوتوث وبها عجلة قيادة متعددة الوظائف – إمكانية التحكم في عجلة القيادة – إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات – إمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – منافذ كهربائية – مكييف هواء رقمي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية عدادات مزودة بشاشة.