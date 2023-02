أسعار السيارات الملاكي في مبادرة الإحلال فبراير 2023

دخلت الأسعار الجديدة للسيارات «فبراير 2023» المدرجة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، حيز التنفيذ بعدما أعلنت وزارة المالية المُشرفة على المبادرة، أسعار السيارات «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص»، جداول الأسعار نقداً وبالتقسيط.

أسعار السيارات «بي واي دي»

تضمن جدول أسعار السيارات الملاكي فبراير 2023 نقداً، سيارة «بي واي دي» بفئة الـF3 GLIMT بسعر 353.375 ألف جنيه، في حين جاءت الفئة AT F3 GLIM بسعر 403.375 ألف جنيه.

أسعار السيارات «أكسنت آر بي»

جاء سعر السيارات «أكسنت آر بي» فئة AT GL بسعر 437.375 ألف جنيه، وفئة AT SR بسعر 447.375 ألف جنيه، والفئة AT DAB ABS بسعر 462.375 ألف جنيه، والفئة AT DAB PLUS بسعر 476.375 ألف جنيه، والفئة AT HIGLINE بسعر 486.375 ألف جنيه.

أسعار السيارات «إلنترا إتش دي»

بلغ سعر سيارات «إلنترا إتش دي» فئة AT GL بسعر 537.375 ألف جنيه، وفئة AT SR بسعر 547.375 ألف جنيه، والفئة AT DAB ABS بسعر 562.375 ألف جنيه، والفئة AT HIGLINE بسعر 572.375 ألف جنيه.

أسعار السيارات «شيري»

أما العلامة التجارية «شيري» فجاءت سياراتها الثلاث ARRIZO 5 MT BASELINE و CVT COMFORT ARRIZO وtiggo 3 بأسعار 353.125 ألف جنيه، و418.125 ألف جنيه، و497.125 ألف جنيه على الترتيب ذاته.

وأشارت وزارة المالية، إلى أنّ الأسعار المعلنة شاملة التجهيز بالغاز، ومخصوم منها مبلغ 22 ألف جنيه قيمة الحافز الأخضر، موضحةً أنّ الاستلام في ظرف أسبوعين من دفع كامل المبلغ وتسليم السيارة القديمة للتخريد.