رابطة تجار السيارات: أسعار «المستعمل» ستتراجع بعد مبادرتي «المالية»

صرح بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة لـ«الوطن»، أنّ مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، أدت إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة، خاصة بعد إعلان وزير المالية، الموافقة على 2900 موافقة استيرادية، بالإضافة الى مبادرة إحلال السيارات القديمة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي، منذ عامين وتم تنفيذها، أدت إلى ارتفاع في حركة بيع السيارات المستعملة لاستبدالها بسيارات جديدة بالقسط لمدة 7 أو 10 سنوات بفائدة مالية قيمتها 3 %.

مبادرة الاستيراد شهدت إقبالا كبيرا

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أنّ مبادرتي وزارة المالية «إحلال السيارات واستيراد السيارات للمقيمين بالخارج»، سوف تؤدي إلى وفرة في السيارات المستعملة ومنها كسر زيرو.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، أنّ مبادرة الحكومة باستيراد السيارات المستعملة، شهدت إقبالًا عليها، إذ تقدم أكثر من 40 ألف شخص على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة.

الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة سنة

وأشار إلى أنّ المبادرة نجحت في التنفيذ خلال أسابيع من إطلاقها، وتتم إصدار 12 ألف أمر دفع، بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وشرح أنّ الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها، حيث يتم تقييم السيارة المراد استيرادها، وإلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، كما يتم إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية.

وأشار «بكر»، إلى أنه تم نشر الجداول في الأبليكشن الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية، ويتم دفع 3 آلاف جنيه مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج.