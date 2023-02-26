تفاصيل توزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان في جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استمرار سيارات بيع السلع التموينية واللحوم بكل أنواعها في كل المدن حتى شهر رمضان المبارك، موضحا أنه جرى ضخ ما يقرب من 40 طن من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن خلال شهرين فقط من قبل سيارات الخدمة الوطنية.

وقال «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن معارض «أهلا رمضان» مستمرة حتى نهاية الشهر المقبل، لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات رمضان بأسعار تناسب الجميع.

معارض أهلا رمضان

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى عقد اجتماع بشرم الشيخ ليلة أمس، مع القيادات التنفيذية في المحافظة، بحضور سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمناقشة توفير السلع التموينية وأنواع اللحوم كافة باستمرار، داخل المنافذ التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة وشوادر «أهلا رمضان».

وأشار المحافظ إلى أنه يمر على المعارض الموجودة في المدن بصورة مفاجئة، لمتابعة توافر السلع، مشددا على ضرورة مرور رؤساء المدن على المحال التجارية لضبط الأسعار، والتأكيد على توافر السلع التموينية والخضر داخل معارض «أهلا رمضان» بكل مدينة، وعددها نحو 32 شادرا ومنفذا على مستوى المحافظة.

خطة توزيع السلع الغذائية المجانية

وكشف اللواء خالد فودة عن خطة المحافظة لتوزيع المساعدات قبل بدء شهر رمضان المعظم، موضحا أنه جرى الاتفاق على توفير كوبونات للمواطنين تمكنهم من شراء أي منتجات تناسب احتياجاته في رمضان.

ولفت إلى أن خطة توزيع السلع تشمل المرأة المعيلة، الأيتام، المطلقات، وذوي الهمم، طبقا للكشوف الرسمية الموجودة بالتضامن الاجتماعي وديوان عام المحافظة، لتوحيد الصرف وعدم الازدواجية، مشيرا إلى أن بونات السلع الغذائية سيجرى تسليمها للمستحقين في المدن بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري والبنك الزراعي.