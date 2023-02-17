أماكن وعناوين معارض «أهلا رمضان» في 16 محافظة.. تخفيضات تصل لـ30%

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ودواوين عموم المحافظات، فتح معارض وشوادر «أهلًا رمضان»، لإتاحة بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تنخفض الأسعار عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع مواصلة فتح معارض وشوادر جديدة في القرى.

وتضخ وزارة التموين يوميًا السلع بتلك ‏المعارض، إضافة إلى توافرها بالمجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية، مع متابعة جودتها يوميا من قبل مديريات التموين.

وتنتشر معارض أهلا رمضان في كل مركز من مراكز المحافظات وتمتد إلى القرى، من أجل إتاحة السلع أمام الأهالي في القرى والنجوع للتيسير عليهم في شراء السلع الغذائية المخفضة كافة، بالإضافة إلى ضخ السيارات المتنقلة والتي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية.

إقبال كبير على معارض أهلا رمضان

وشهدت معارض أهلاً رمضان إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار المخفضة، حيث أعرب عدد كبير من الأهالي عن سعادتهم بافتتاح تلك المعارض قبل حلول شهر رمضان المبارك بمدة كافية، مطالبين باستمرار هذه المعارض طوال أيام العام، مع التوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.

عناوين معارض أهلا رمضان في المحافظات

وتنشر «الوطن» أماكن وعناوين معارض «أهلًا رمضان» في 16 محافظة وهي «الإسكندرية، الأقصر، البحر الأحمر، البحيرة، السويس، الشرقية، الغربية، الفيوم، القليوبية، الوادي الجديد، بني سويف، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، كفر الشيخ».