الجمهور يشيد بأداء الفنان عصام عمر في «بالطو»: التمثيل فوق الروعة

قدّم الفنان عصام عمر أداء قويا في مسلسل «بالطو»، والذي يعرض على منصة «Watch IT» الإلكترونية.

تعليقات الجمهور على مسلسل بالطو

وأشاد الجمهور بأداء الفنان عصام عمر في مسلسل «بالطو»، حيث جاءت التعليقات كالآتي، «النفسية في أشد الحاجة لحلقات جديدة من بالطو»، وأضاف آخر «دكتور عاطف ده أكتر دكتور طيب على وجه الأرض».

وأكد آخر: «حقيقي ماكنتش متخلية خالص أني ممكن أضحك كدا من فترة عصام جه، بعمل رهيب، التمثيل فوق الروعة تحسوه أن عاطف ده بجد عايزين تروحوا تساعدوه عشان هو مش فاهم حاجة».

وتابع آخر: «اللي يشوف الشخصية دي ميقولش إن ده تمثيل نهائي عصام قدر يوصلنا دكتور عاطف بجد».

أبطال مسلسل بالطو

ويشارك عصام عمر بطولة مسلسل بالطو بجانب عدد من الفنانين من بينهم: محمد محمود، عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ، وهو مأخوذ عن كتاب بعنوان «بالطو وفانلة وتاب» للكاتب أحمد عاطف، ومن إخراج عمر المهندس.