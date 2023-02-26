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وزير الإسكان يتابع موقف مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية

الإسكان تناقش معوقات تطوير حديقة الأزبكية

كتب:

أيمن حمزة
10:45 ص | الأحد 26 فبراير 2023
وزير الإسكان يتفقد أعمال التطوير بحديقة الأزبكية

وزير الإسكان يتفقد أعمال التطوير بحديقة الأزبكية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، إحدى أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، والتي جرى تنفيذها في القرن التاسع عشر بعهد الخديوي إسماعيل، ويتم تطويرها حاليا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

تطوير وإحياء حديقة الأزبكية

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال التطوير، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يتلاءم مع القيمة التاريخية لتلك الحديقة.

وعقد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، لمناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، واتخاذ القرارات اللازمة للتغلب عليها، ودفع معدلات العمل بالمشروع، مشيرا إلى أنّ مكونات مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، تشمل «البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافيتريا - المطعم - الأسوار»، وغيرها.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.