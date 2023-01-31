مبادرة شبابية لإحياء دار مصر بالشروق: «بوابات إلكترونية وتشجير وإضاءة»

دشن رواد مشروع دار مصر بمدينة الشروق، أول مبادرة شبابية، لإعادة إعمار المشروع، بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة الشروق برئاسة المهندس علي سعد.

وقال محمد حسن، المتحدث باسم المبادرة، توجهنا لجهاز تنمية مدينة الشروق، لعرض عدد من المقترحات، وفوجئنا بقيادة شابة وواعية، تحمست لجميع ما تقدمنا به من مقترحات لتطوير وإعمار التجمعات السكنية بمشروع دار مصر التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

أضاف محمد حسن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة تهدف في المقام الأول لعودة الروح وإحياء العلاقات الإنسانية بين ملاك المشروع السكني.

وأشار إلى أن الدولة المصرية على امتداد تاريخها، تتميز عن غيرها من كل بلدان العالم، بالجيرة الطبية والناس الحلوة، فهم كما قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم «في رباط إلى يوم الدين».

المبادرة أتت بالتزامن مع دعوة الرئيس السيسي

وأضاف عمرو شوقي المحامي، عضو مبادرة «هنبنيها ونعمرها بسواعدنا» وأحد ملاك دار مصر بمدينة الشروق، أن الدعوة للمبادرة جاء بالتزامن مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونتمنى أن ينتشر جو المبادرات التى تهدف للم الشمل، وتطوير وتجميل الميادين العامة والمتنزهات، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، حتى تتكامل المبادرات، وتتوحد الجهود لبناء مصر الجديدة، بالتعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ومؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن مصر الجديدة لن تبنيها الدولة وحدها وإنما يبنيها الشباب والمجتمع المدني والحكومة.

تنظيم الدخول والخروج لمشروع دار مصر مدينة الشروق

وأوضح كريم الأمير، أحد رواد المبادرة، أن المبادرة بدأت بإعادة تنظيم الدخول والخروج لمشروع دار مصر مدينة الشروق، للحد من دخول الغرباء، ببوابات إلكترونية، وتجميل وإنارة البوابات الرئيسية للمشروع، كما تضمنت المبادرة إنشاء مطبات الصناعية الذكية، للحد من الحوادث داخل المشروع.

وقال الدكتور وليد عبدالله، أحد رواد المبادرة، مستمرين في تقديم الخدمات، ولن نهمل عماراتنا، ومستعدين لنقل خبرتنا لأي تجمع أو حي سكنى بالمدينة، حتى تكتمل المنظومة وتصبح مدينة الشروق هي « درة المدن الجديدة» شرق القاهرة.

أما تامر الفريدو، أحد رواد المبادرة دعا إلى ضرورة تبني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمطالب الملاك، وتوفير متنزه رئيسي للأطفال، بقطعة الأرض الكائنة بين المرحلتين الأولى والثانية، تنفيذاً لوعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الإعلان عن المشروع قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أن المشروع بدون متنفس للأسر والأطفال يتسبب في حالة احتقان بين الأطفال ويزيد من حالة العنف بينهم.

وشدد وليد زكريا على أهمية التواصل الدائم بين الأهالي وأجهزة المدن الجديدة، للوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما تطرحه الدولة من مشروعات، مؤكداً أن جهاز مدينة الشروق بقيادة المهندس علي سعد ونوابه يصلون الليل بالنهار للتواصل مع رواد المدينة لتقديم أفضل خدمات ممكنة، وهو إنجاز غير مسبوق، حيث تواصلنا مع الجهاز لبدء المبادرة وكان لدينا تخوف من عرقلة ما نصبوا إليه من مشروعات تنموية، إلا أننا فوجئنا بتعاون وتشجيع، ما جعلنا نفخر بجميع العاملين بجهاز تنمية مدينة الشروق.

وأوضح هاني أبو هاشم عضو المبادرة، أن العمل لن يتوقف بتركيب البوابات الإلكترونية، وزيادة الرقعة الخضراء بالمشروع، وإنما سيمتد ليصل إلى كل شبر بالمشروع، حتى ينعم أولادنا وأسرنا بمزيد من الرفاهية التي يستحقها كل مصري يعيش على أرض مصر.