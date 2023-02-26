طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات بعدم سقوط أمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم استمرار حالة الاعتدال النسبي، حيث شهدت درجات الحرارة ارتفاعا عما كان عليه الأمر خلال الأيام الماضية بمقدار 4 مئوية في الدرجة العظمى، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عدم سقوط أمطار مع تحسن الطقس، ورغم ذلك أصدرت الهيئة تحذيرا مهما بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وعدم تخفيف الملابس والانخداع بالتحسن النسبي.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم شهد ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 4 مئوية، عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث تسجل العظمى 22 مئوية والصغرى 14.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن ذلك يأتي بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كل الانحاء، حيث بدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس.

شبورة مائية خلال طقس الإسكندرية اليوم

وتسود أجواء باردة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا، وتستقر أمواج البحر الأبيض المتوسط، حيث ترتفع متر ونصف إلى 2.25 متر، ما يعني استمرار حركتي الملاحة والصيد بشكل طبيعي.