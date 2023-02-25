طقس الإسكندرية غدا: ميل إلى الدفء نهارا وشبورة صباحية

يميل طقس الإسكندرية غدًا الأحد، إلى البرودة صباحًا وإلى الدفء نهارًا، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتراوح ارتفاع موج البحر المتوسط بين 1.5 و2.25 متر، وتكون حالته معتدلة، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة غربًا وتبلغ سرعتها 36 كيلو مترا في الساعة، وتكون السحب غائمة جزئيًا، وذلك ضمن توقعات طقس الإسكندرية غدًا.

وجود شبورة صباحية ضمن طقس الإسكندرية غدًا

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود شبورة خفيفة صباحًا، ضمن حالة طقس الإسكندرية غدًا، ولم تتوقع حدوث أي تساقط للأمطار على المحافظة.

إرشادات للقيادة أثناء الشبورة الصباحية

وكانت الإدارة العامة للمرور قدمت إرشادات للقيادة أثناء الشبورة الصباحية وهي:

1. عدم القيادة حتى تصبح الرؤية واضحة وتجنيب السيارة خارج نهر الطريق.

2. تهدئة سرعة السيارة قبل الدخول في مناطق الشبورة.

3. استعمال المساحات الزجاجية بشكل مستمر.

4. الالتزام بإضاءة جميع أنوار السيارة، إلى جانب تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة حال وجودها.

5. الالتزام بتعليمات رجل المرور.

6. تشغيل أنوار الانتظار في السيارة حال الشبورة، لتكون مرئية بالنسبة للآخرين، وخاصة القادمة من الخلف.