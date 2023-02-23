طقس الإسكندرية غدا الجمعة.. معتدل ظهرا وأمطار خفيفة

يشهد طقس الإسكندرية غداً الجمعة، استمرار حالة الاعتدال النسبي، إذ استقرت درجات الحرارة، بينما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 30%، الأمر الذي يتبعه ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

ويشهد طقس الإسكندرية غدًا تسجيل درجات الحرارة التالية: العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، وتعد فرصة للذهاب إلى شواطئ الإسكندرية في حال استمرار الطقس المعتدل.

برودة مع صباح طقس الإسكندرية غدا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الإسكندرية غدا يشهد تحسن النسبي في الأحوال الجوية لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس، فقط يعيقها بعض البرودة في الساعات الأولى من الصباح.

تكون شبورة مائية في طقس الإسكندرية غدا

ومن المتوقع أن تتكون الظاهرة السائدة هي الشبورة المائية صباحا، مع جو غائم جزئيا كما يوجد فرص لتساقط الأمطار علي السواحل الشمالية على رأسها الإسكندرية، مع سرعة رياح 24 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع أمواج البحر

ويصحب طقس الإسكندرية غدا اعتدال من حيث ارتفاع أمواج البحر الابيض المتوسط، حيث تتراوح من متر إلى متر ونصف فقط، ما يعني استمرار حركتي الملاحة والصيد بشكل طبيعي.