«علشانك» لنانسي عجرم تتخطى حاجز 34 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

تواصل الفنانة نانسي عجرم تحقيق النجاح من خلال أغنيتها الجديدة «علشانك»، والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وتمكنت الفنانة نانسي عجرم، من خلال أغنيتها الجديدة «علشانك»، أن تتخطى حاجز الـ43 مليون مشاهدة في أقل من 4 أشهر بعد ردود الفعل الإيجابية التي حققتها الأغنية.

تفاصيل أغنية علشانك لنانسي عجرم

وأغنية «علشانك» تعاونت فيها الفنانة نانسي عجرم مع الشاعر شادي نور، وهي من ألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب وميكس وماستر إيلي بربروتقول كلمات الأغنية...

على شانك ممكن أخبّط أو أزعّق أو أكسّر

على شانك أهدّ الدنيا حبيبي بس إنت تأشّر

على شانك آه آه آه

على شانك ممكن أعيش أسبوع ما باكلش ولا أشرب

على شانك ممكن أسافر واتشحطط واتغرّب

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم كانت قد أحييت مساء يوم أمس السبت حفل غنائي فى مدينة دبي وخلال الحفل اقتحمت ابنتها الصغرى المسرح لمشاركتها فى الغناء بطريقة عفوية خطفت الأنظار وأصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعى .