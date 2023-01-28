أغنية «بدي حدا حبو» لـ نانسي عجرم تحقق أكثر من 650 ألف مشاهدة في 24 ساعة

كسرت أغنية «بدي حدا حبو» للفنانة نانسي عجرم، حاجز نصف المليون مشاهدة، وذلك خلال 24 ساعة على طرحها على موقع المشاهدات يوتيوب، حيث حققت ما يزيد عن 650 ألف مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، واحتلت قائمة الأغنيات الأكثر استماعًا على «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر.

وطُرحت أغنية «بدي حدا حبو» بالتزامن مع احتفالات عيد الحب المرتقبة في شهر فبراير المقبل، حيث روجّت نانسي عجرم للأغنية الجديدة قبل طرحها على موقع «يوتيوب»، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، بتوجيه سؤال لمتابعيها يكشف عن طبيعة الأغنية الرومانسية بقولها: «قرّب عيد الحب.. متحمسين؟ بدي حدا حبو».

كلمات أغنية «بدي حدا حبو» للفنانة نانسي عجرم

ومن كلمات أغنية بدي حدا حبو للفنانة نانسي عجرم، والتي تم تداولها على نطاق واسع بالسوشيال ميديا:

بدي حدا حبو عن جد زهقت

بدي حدا بقلبو حس حالي خلقت

بدي حدا بقربو ما حس بالوقت

ينسيني الوقت

وينك تعا خدني خدني من همومي

من خوفي الغريب خدني على دنيي ما فيها حدا

إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب

إنت وينك إنت سامعني حدا

ما في حدا عنّي يسأل لو غبت

أنا بعترف إني عن حالي بعدت

قلبي تعب مني ومن قلبي تعبت

تهنئة راغب علامة

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة نانسي عجرم بالأغنية الجديدة، وأبرزهم الفنان راغب علامة، الذي تمنى لها الاستمر في النجاح والتألق دائمًا.