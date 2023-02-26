زلزال روسيا.. ضيف ثقيل يتزامن مع سنوية أزمة أوكرانيا

تعرضت روسيا الاتحادية إلى زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر للزلازل أمس السبت وتحديدا في شبه جزيرة كامشاتكا أقصى الشرق الروسى، ولم توضح خدمة المسح الجيولوجي في كامشاتكا أي تفاصيل عن الهزة الأرضية في الوقت الذي علقت وزارة النقل العراقية عن تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوي وأربيل.

هزات أرضية عنيفة

وبعد زلزال روسيا في قارة آسيا، حدثت الهزات الأرضية في العراق فجر السبت وأصدرت النقل العراقية بيانا توضح فيه أن الأشخاص شعروا بهخزات أرضية في نينوي وأربيل ودهوك بشكل متفاوت دون وجود أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات مع دعوة الأشخاص لتوخي الحيطة والحذر وعدم نشر الأخبار الكاذبة بشأن الزلزال.

زلزال روسيا في شهر الزلازل

ومن باب المصادفة يأتي زلزال روسيا مع مرور عام على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ عام عندا أقدمت روسيا الاتحادية على حماية 4 أقاليم أوكرانية أعلنت استقلالها عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية، ويأتي زلزال روسيا في نهاية شهر فبراير الذي بدأ بزلزال عنيف ضرب تركيا وروسيا وتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 50 ألف في البلدين وسط تدخلات دولية وإقليمية لمساعدة الدولتين في ظل انهيار البنية التحتية في البلدين، وتأثرت عدة دول بهزة أرضية متتابعة مثل مصر ولبنان وفلسطين والمغرب والجزائر.