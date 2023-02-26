العثور على جثة رضيع أثناء تطهير مصرف في كفر الشيخ

عثر أهالي قرية منشأة عباس، التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، على جثمان طفل رضيع عُمره أشهر، وذلك أثناء تطهير مصرف «مغنم» على طريق عزبة أبو صالح، وحُرر محضر بالواقعة، ونُقلت جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل العثور على جثمان طفل

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد ورود بلاغ إلى شرطة النجدة مقدم من الأهالي، بالعثور على جثمان طفل رضيع عُمره عدة أشهر مجهول الهوية، وذلك أثناء تطهير مصرف «مغنم» علي طريق عزبة أبو صالح، بمنشأة عباس بنطاق الوحدة المحلية لقرية منشية عباس.

جهود مكثفة لكشف هوية الطفل

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة سيدي سالم إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطفل مجهول الهوية وغير معلوم لسكان المنطقة، وجرى تشكيل فريق بحث مكبر لكشف هوية الطفل، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع العثور علي الجثمان لكشف هوية جثمان الطفل.

وحُرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجاري العرض علي جهات التحقيق، التى أمرت بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفي سيدي سالم المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.