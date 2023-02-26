موعد عودة الكهرباء بعد انقطاعها عن 10 مناطق في الإسكندرية اليوم

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار عن 10 مناطق بشرق ووسط وغرب الإسكندرية، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة على عدد من الشبكات، على أن يعود التيار الكهربائي مباشرة فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

قطع الكهرباء في الإسكندرية اليوم

وأصدرت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بيانا، أعلنت خلاله مواعيد إنقطاع الكهرباء في الإسكندرية اليوم، بنحو 10 مناطق بشرق ووسط وغرب، وذلك لأعمال الصيانة صباح اليوم الأحد.

وبدأ انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الصباحية ولمدة 3 ساعات فقط، وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا على أن تكون عودة التيار الكهربائي مع الساعة 12 ظهرًا.

انقطاع الكهرباء عن مناطق بشرق الإسكندرية

وكشفت الشركة خلال البيان، عن المناطق التي تشهد انقطاع التيار الكهربائي، وعددها 10 مناطق، ففى نطاق حي شرق، سيتم فصل الكهرباء عن منطقة خورشید، بشارع محسن الجديدة، ومنطقة سابا باشا، بمساكن شدس على الترام، ومنطقة السيوف والشركة العربية.

انقطاع الكهرباء عن وسط وغرب الإسكندرية

والمناطق التى ستتاثر بفصل الكهرباء بنطاق حي وسط هي منطقة الإبراهيمية، وتحديدًا أمام ترام سبورتنج، ومنطقة محرم بك، بمدرسة سمير الاسكندرانى، و شارع محمد نصحى غربال.

وتنقطع غرب الإسكندرية، في منطقة الدخيلة، الطاهرة للاسكان ومنطقة الهانوفيل والعامرية وعبد القادر والمقترح وبرج العرب ومزرعة محمد حسن.