مدبولي: 18 مليار جنيه استثمارات لاكتشافات حقول الغاز في سيناء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود الدولة التي قامت بها على مدار الـ9 سنوات الماضية لتنمية سيناء والتي تقوم بها حاليا وستقوم بها الفترة المقبلة، موضحًا أنَّ الدولة أضافت بمجال الكهرباء 420 ميجاوات لقدرات الكهرباء الموجودة، مبينا أنَّه تمّ تطوير كل الشبكات والمحولات الموجودة للتأكد ووجود استقرار تام للشبكة والتيار الكهربائي، الذي يعد أحد أهم مقومات التنمية لأي مشروعات التنمية بسيناء، ومشروع كهرباء شرم الشيخ وبورسعيد تكلف 290 مليون دولار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة ألقاها خلال فاعلية تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء أنَّه بمجال البترول والاكتشافات لحقول الغاز تمّ ضخ استثمارات تصل لما يقرب لـ18 مليار جنيه، والدولة نفذتها اليوم من أجل زيادة الطاقة بحقول الغاز بشمال سيناء.