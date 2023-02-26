مدبولي: الانتهاء من مشروعات تنمية سانت كاترين قبل نهاية العام الجاري

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشغيل متحف شرم الشيخ، أصبح بؤرة لجذب السياحة في مدينة شرم الشيخ، مبينا أنَّ التنمية التي حدثت في شرم الشيخ في فترة استضافة مصر قمة المناخ cop 27 جعلها تعود كوجهة أولى للسياحة العالمية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة ألقاها خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء: «الأمر ليس قاصرا على شرم الشيخ، لكننا نتحدث عن طور سيناء أيضا والكورنيش الذي يتمّ تدشينه هناك، ولدينا مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، لدينا موقع عبقري، وهو الموقع الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي تجلى الله سبحانه وتعالى فيه، وله قدسية لكل الديانات الموجودة».

وواصل: «اليوم نشهد تنمية سياحية كاملة في سيناء، وقبل نهاية هذا العام ستنتهي كل المشروعات الخاصة بتنمية سانت كاترين، لإبراز مدى قدسية وأهمية هذه البقعة الطاهرة من الأرض لكل الديانات».

وواصل مدبولي: «في بداية هذا الشهر عملنا استقصاء لأهالي سيناء لقياس مدى رضاهم عن جودة الخدمات وارتفعت نسبة الأهالي عن العديد من الخدمات، والرؤية المستقبلية تعتمد على التركيز على بعض الأمور لتعظيم الاستفادة منها، مثل المواد المعدنية والاستصلاح الزراعي وتطوير شامل للمراكز والمدن القائمة مثل العريش وبئر العبد والشيخ زويد حتى تضاهي المدن والمحافظات والمراكز في باقي أنحاء الجمهورية، كما نستهدف تنمية المنطقة 109 ألف فدان، وسيكون فيها إمكانيات استصلاح زراعي ومراكز لوجستية كبيرة حتى تخدم المنطقة الخاصة بشرق سيناء».

وأكمل رئيس الوزراء: «لدينا احتياطيات مؤكدة من الرمال السوداء تقترب من مليار طن، منهم 13 مليون طن من أنفس المعادن الموجودة على مستوى العالم، والدولة تعمل على استخلاصها، ونستهدف ربط أرض الفيروز بمصر بصورة أبدية وسيكون فيها كل أعمال التنمية التي لا تقل بل تزيد عن باقي ربوع الجمهورية».