مؤشرات البورصة المصرية ترتفع بالمستهل وسط مكاسب سوقية 6 مليارات جنيه

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في بداية تعاملات جلسة اليوم، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.28% إلى مستوى 17051.08 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.75% عند مستوى 2994.14 نقطة.

مؤشرات البورصة.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.55%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.55%، في بداية التعاملات عند مستوى 4461.13 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.57% عند مستوى 2903.82 نقطة، وذلك وفق أخبار البورصة المصرية.

حجم التداولات في البورصة المصرية

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 159.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 44.2 مليون سهم عبر تنفيذ 8.321 ألف صفقة، وحقق رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، مكاسب بلغت 6 مليارات جنيه مسجلاً في الوقت الحالي 1.085 تريليون جنيه.

ويتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أنَّ استقرار مؤشر البورصة الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17000 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17200 ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 17400 نقطة

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر السبعيني عند أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2900 نقطة قد يدفعه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي والقمة التاريخية للمؤشر السبعيني 3000 نقطة، وذلك ضمن أخبار البورصة المصرية.