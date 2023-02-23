أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع جماعي للمؤشرات و«الثلاثيني» ينمو 0.58%

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الخميس، ارتفاعا جماعيا، بعد انزلاق نحو تراجع مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» في الدقائق الأولى لجلسة آخر الأسبوع الصباحية، ونما «المؤشر الثلاثيني» 0.58% بحلول الساعة 11.15 صباحاً عند مستوى 16.874.02 نقطة، فيما حقق رأس المال السوق 1.074 تريليون جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع جماعي للمؤشرات

ومن بين أخبار البورصة المصرية، صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.72% عند مستوى 2.958.02 نقطة، وارتفع مؤشر «إيحي إكس 50» لمستوى 2.868.85 نقطة بنسبة نمو 0.74%، وحذا حذوه المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100» صوب 4.417.35 نقطة، بنمو قدره 0.68%.

أخبار البورصة المصرية.. 57 شركة تحقق أداءً مرتفعا

وشملت أخبار البورصة المصرية، تحقيق 57 شركة أداءً مرتفعاً بعدد 8494 عملية، فيما تراجع أداء 15 شركة نفذ 2313 عملية، وحافظت 114 شركة على الأداء دون تغيير بعدد عمليات 1552 عملية.

شهية واسعة لمشتريات الأجانب

وجاءت توجهات المصريين نحو البيع بصافي 3.126 مليون جنيه، واتجه المستثمرين العرب نحو البيع بصافي 2.162 مليون جنيه، في حين غلب على المستثمرين الأجانب الشراء بصافي 5.289 مليون جنيه.