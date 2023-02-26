الأزمة الأوكرانية على طابع بريد.. طفل يُسقط «عملاقاً» في مباراة جودو

أصدرت هيئة البريد في كييف طابعاً يصور الأزمة الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الثاني، يتضمن رسماً يجسد طفلاً صغير السن، يطرح شاباً عملاقاً على الأرض، في مباراة للجودو، وهو نفس اللوحة الجدارية، التي رسمها الفنان البريطاني «بانكسي»، على أحد المباني المدمرة بالعاصمة الأوكرانية، نتيجة تعرضه للقصف من الجانب الروسي.

جاءت الخطوة الأوكرانية بإصدار طابع البريد التذكاري، بمناسبة الذكرى الأولى للأزمة المستمرة بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من الجانبين، كما ألقت بتداعيات وضغوط اقتصادية هائلة على مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن معاناة كثير من الدول الأوروبية بسبب ارتباك إمدادات الطاقة والسلع الغذائية.

جداريات «بانكسي» تنتشر بشوارع أوكرانيا

وأشارت صحيفة «جارديان» البريطانية إلى أن «بانكسي»، الذي تنتشر رسوماته في شوارع كثير من المدن الأوروبية، قام برسم لوحة جدارية على أحد المباني المدمرة في بلدة «بوروديانكا»، شمال غرب كييف، حيث تسبب القصف الجوي بالطائرات الروسية، التي استهدفت أنحاء مختلفة من العاصمة الأوكرانية، خلال الأيام الأولى للأزمة، العديد من المباني إلى أنقاض.

وتظهر الجدارية، التي تم تصويرها على طابع البريد الجديد، طفلاً صغير الحجم والسن، في إشارة إلى أوكرانيا، يطرح رجلاً كبيراً يضع حزاماً أسود حول وسطه، في إشارة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أعلن في السابق، وفي أكثر من مناسبة، أن يفضل ممارسة لعبة «الجودو»، وأنه حصل على الحزام الأسود في هذه اللعبة، وفق الصحيفة البريطانية.

ورقة نقدية لـ3 جنود يرفعون علم أوكرانيا

كما أشارت شبكة «يورونيوز» إلى أنه تم إضافة عبارة على الجهة اليسرى من الطابع البريدي، تقول: «انسحب يا بوتين»، ولفتت إلى أن العشرات من سكان كييف توجهوا إلى المكتب الرئيسي لهيئة البريد في وسط العاصمة، لشراء الطوابع الجديدة، ونقلت عن مدير البريد، إيجور سميليانسكي، قوله إن «الطابع يمثل أفضل ما يشعر به كل أوكراني تجاه روسيا».

كما كشف البنك المركزي الأوكراني عن ورقة نقدية تذكارية جديدة، بمناسبة حلول الذكرى الأولى للأزمة المستمرة بين الجانبين، حيث تظهر إحدى جوانب الورقة النقدية، من فئة 20 «هريفنيا»، أي حوالي 0.54 دولار، ثلاثة جنود يرفعون العلم الأوكراني، بينما يظهر الجانب الآخر من الورقة، صورة يدين مقيدتين بشريط، في إشارة إلى الجيش الروسي.