السفارة الأمريكية بالقاهرة: حريصون على دعم الاستثمارات الخضراء في مصر

قال دانيال روبنستين القائم ‬بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، إنّ الولايات المتحدة حريصة على دعم الاستثمارات الخضراء في مصر، من خلال العديد من المبادرات والشركات الأمريكية المتخصصة في هذا المجال.

جاء ذلك، صباح اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الحادي عشر للمجلس الإقليمي لغرف التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان «تسريع الاستثمارات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الولايات المتحدة والشراكات الإقليمية من أجل النمو»، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في أحد الفنادق.

أضاف محي الدين، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن حريص على تحقيق الأهداف المناخية بحلول 2030، فيما يدعم بقوة التوجه العالمي نحو تحقيق «صفر كربون» بحلول 2050، بما يساهم في مواجهة التحديات المناخية والحفاظ على درجة حرارة الارض عند 1.5 درجة.

وشدد روبنستين على أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي حاليا ومستقبلًا، بجانب تضافر كل الجهود نحو تحقيق أهداف المناخ، من خلال التوجه للاستثمارات الخضراء والتوسع فيها ، بما يخفض الانبعاثات بشكل كبير .

جهود كبيرة للولايات المتحدة في الاستثمار في مصر

وتطرق القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة إلى جهود الولايات المتحدة فى الاستثمار في مصر، تقديرا لدورها في المنطقة، ونظرا لوجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوّه بأهمية البناء على مقررات قمة المناخ في شرم الشيخ cop27، خاصة التمويل الموجهة لصندوق التكيف، وكذلك قمة المناخ في الإمارات cop28.