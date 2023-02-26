عصام عمر يتحدث عن دوره بمسلسل «بالطو» في «معكم» مع منى الشاذلي

ظهر الفنان عصام عمر، بطل مسلسل بالطو، للمرة الأولى من خلال برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث تحدث عن كواليس دوره والموافقة عليه، خاصة أنه لم يوافق في البداية على العمل خوفاً من أنه ليس بطلاً .

عصام عمر يتحدث عن مسلسل بالطو

وقال عصام عمر خلال تصريحاته: «مكنتش حابب أعمل المسلسل، ولا أقدم دور بطل، وكنت حاسس إننا نجيب ممثل مشهور أكثر بحيث تنجح تجربة المؤلف، عندما جلسنا أول جلسة، قولتله تعالي ندور على واحد تاني، ولكنه قال مش هعمله غير بيك».

أحداث مسلسل بالطو

وقد أشاد الجمهور والنقاد بدور الفنان عصام عمر خلال أحداث مسلسل، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد ويجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، فضلاً عن العمل جمع عدد من النجوم الكبار منهم الفنان محمد محمود، والفنانة عارفة عبد الرسول، فكلاهما حققا نجاحاً كبيراً خلال الأحداث الماضية من المسلسل .