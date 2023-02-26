«الداخلية»: تنفيذ 85 ألف حكم قضائي خلال حملة أمنية على مستوى الجمهورية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 342 قضية مواد مخدرة بإجمالي 373 متهما، إلى جانب ضبط 171 قطعة سلاح ناري بحوزة 125 متهما، وتنفيذ 85022 حكما قضائيا.

وجرى ضبط 3 تشكيلات عصابية، إلى جانب ضبط 37 متهما، وضبط 18 متهما، وضبط 244 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23851 مخالفة مرورية، مع فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.