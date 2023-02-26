أنغام تطرح أغنيتها الجديدة «نسينا نعيش» اليوم

بعد نجاح الأغنية الأخيرة لأنغام «خليني شوية معاك» التي طرحتها مع احتفالات عيد الحب، إذ تستعد مساء اليوم الأحد الموافق 26 فبراير لطرح أغنية جديدة كشفت عن تفاصيلها من خلال صفحتها الخاصة.

كشفت أنغام عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام عن البوستر الرسمي لأغنيتها الجديدة التي حملت اسم «نسينا نعيش» كما كشفت عن جملة من الأغنية والتي جاء فيها «حبيتك قبل ما أقابلك بسنين، وفي الآخر نسينا نعيش».

اليوم أنغام تطرح أغنية جديدة

وجاء بوستر الأغنية بألوان الأبيض والأسود وظهرت فيه أنغام بشكل درامي معبرًا عن الأغنية التي سيتمّ طرحها في تمام الساعة 6 مساءً.

يُذكر أنَّ الفنانة أنغام كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «خليني شوية معاك» والتي تعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز وميكس وماستر أمير محروس ووتريات هاني فرحات.

وتقول كلمات الأغنية:

من أول ما ابتدينا في الكلام في الكلام

من أول لمسة بينا في السلام في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام، أوام