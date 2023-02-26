وزير الاتصالات يغادر إلى برشلونة للمشاركة في مؤتمر الهواتف المحمولة

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة صباح اليوم متجها إلى مدينة برشلونة في إسبانيا؛ للمشاركة على مدار 3 أيام في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2023؛ الذي يعد الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها على مستوى العالم والذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA ويشارك فيه أكثر من 80 ألف شخص؛ وما يزيد على 2000 عارض وبحضور صناع القرار والخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

عدد من اللقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته في المؤتمر عددًا من اللقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتخصصة في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات؛ لبحث التعاون في المجالات ذات الصلة، وفرص الاستثمار في مصر.

كذلك من المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت، في مائدة مستديرة تضم الفريق الإداري المعين للدورة الجديدة بالاتحاد الدولي للاتصالات مع وزراء الاتصالات المعنيين من الدول المختلفة؛ لمناقشة أبرز الفرص والتحديات والمتطلبات لتحقيق تحول رقمي مستدام.

المناظرات والندوات والمعارض والاجتماعات الوزارية

ويتضمن المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة هذا العام مجموعة من الفعاليات، منها المناظرات والندوات والمعارض والاجتماعات الوزارية، بالإضافة إلى فعالية 4YFN المخصصة للشركات الناشئة.

وتركز فعاليات المؤتمر على أحدث الموضوعات المتعلقة بشبكات الهاتف المحمول، ومجال التكنولوجيا المالية، وأهم التقنيات للنهوض بالصناعة.