عمرو طلعت: نستهدف تدريب 225 ألف شاب في العام المالي الجاري

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لدولة ليتوانيا مع أدريجوس جوساس نائب الرئيس التنفيذي لمركز سجلات المؤسسات الحكومية؛ حيث جرى مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الخدمات الرقمية والتوقيع الإلكتروني والبيانات المفتوحة.

حضر اللقاء السفير كريم شريف، سفير مصر في الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وأرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

مجالات عمل مركز سجلات المؤسسات الحكومية بليتوانيا

وشهد الاجتماع تسليط الضوء على مجالات عمل مركز سجلات المؤسسات الحكومية بليتوانيا الذي يتولى إدارة موارد معلومات مؤسسات الدولة الليتوانية، وكذلك تبادل الخبرات حول استخدامات التوقيع الإلكتروني وأدواته والسياسات المنظمة له في كلا البلدين.

آليات حوكمة البيانات المفتوحة

وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول آليات حوكمة البيانات المفتوحة والأطر التشريعية والتنظيمية الضرورية، وأهم الضوابط والمعايير لتنظيم عملية نسخ واستخدام البيانات المفتوحة من أجل تعظيم الاستفادة منها فى تعزيز الشفافية، ودعم متخذي القرار.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور عمرو طلعت جهود الدولة في تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني على نطاق الجمهورية من خلال إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك تجهيز البنية التحتية اللازمة لنشر استخداماته على نطاق واسع.

واجتمع طلعت مع الدكتور رومالداس كليوكاس رئيس جامعة «فيلينيوس تك» التي تعد من الجامعات الرائدة في مجال علوم التكنولوجيا الحديثة، وذلك بحضور السفير كريم شريف سفير مصر في الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وأرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية

وشهد الاجتماع استعراض استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، والتي يتم تنفيذها بمنهجية هرمية بدءًا بتدريب أولى لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم في الالتحاق بالعمل بشكل أسرع، ثم البرامج التي تهدف لتمكين الشباب في سوق العمل الحر، وتقديم تدريب تكنولوجي متقدم وصولًا إلى المبادرات التي تستهدف توفير تعليم وبحث علمي على مستوى عالمي من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وانتهاء بمنح الماجستير فى التخصصات المتقدمة من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية، حيث يتم التعاون مع كبرى الجامعات الدولية في تنفيذ هذه المبادرات.

التعاون في بناء قدرات الشباب المصري

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف خلال العام المالي الحالي تدريب 225 ألف شاب باستثمارات 1.3 مليار جنيه.

وخلال اللقاء تم بحث إقامة شراكات أكاديمية وبحثية، والتعاون في بناء قدرات الشباب المصري في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

حضر اللقاءات من الجانب المصري؛ الدكتور أحمد طنطاوي المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، والمهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن الدكتورعمرو طلعت أجرى زيارة عمل إلى ليتوانيا استمرت على مدار يومين أجرى خلالها لقاءات مع وزيرة الاقتصاد والإبداع، ووزير النقل والاتصالات، ونائب وزير الدفاع للأمن السيبراني، ورئيسة جهاز تنظيم الاتصالات ومسؤولي مختبر الابتكار الحكومي في ليتوانيا؛ حيث جرى التباحث حول فتح آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، والأمن السيبراني، واستخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في توفير حلول مبتكرة للقطاع الحكومي.