القبض على راكب سرق سائق «تاكسي» بالإكراه في الخليفة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه «أجرة - تاكسي» بطريق الأوتوستراد، تستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور الوصول تفاجأ بتهديده باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنَّه (عاطل، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالي من متحصلات الواقعة - سلاح أبيض)، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين، وارتكابه الواقعة، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات واقعة سرقة أخرى.

بسؤال المجني عليه الثاني، تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، وقرر بعدم سابقة تحريره محضراً بالواقعة، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.