الجنايات تستكمل محاكمة 73 متهما في قضية «خلية التجمع» بعد قليل

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة محاكمة 73 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية التجمع».

تأجيل لسماع المرافعة

وكانت هيئة المحكمة، أجلت الجلسة الماضية، إلى اليوم، لسماع مرافعة النيابة العامة في القضية.

هيئة المحكمة

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وخضع المتهمون في قضية «خلية التجمع» إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، والتي وجّهت لهم أنّهم في الفترة من عام 2015 وحتى مارس 2022، انضموا إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وهدفها إحداث العنف واستخدام القوة ضد المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

تعريض حياة المواطنين للخطر

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّه بعد الانتهاء من التحقيق، تبيّن أنّ المتهمين مولوا الجماعة الإرهابية المحظورة، مع علمهم بأنّ الأموال التي أمدوهم بها تستخدم في أعمال العنف والإرهاب، فضلًا عن أنّهم أخلوا بالنظام العام، وعرضوا سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.