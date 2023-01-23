«الجنايات» تستأنف محاكمة 73 متهما في «خلية التجمع» بعد قليل

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، في محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة محاكمة 73 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية التجمع».

تأجيل للشهود

وكانت هيئة المحكمة أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم لسماع الشهود.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وبعد أن انتهت النيابة العامة، من التحقيق مع المتهمين الـ73 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع»، نسبت للمتهمين قيامهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتي مارس من عام 2022 بالانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها التهديد والعنف عن طريق استخدام القوة.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين أخلوا بالنظام العام من خلال تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، كما مولوا الجماعة الإرهابية المحظورة مع علمهم باستخدامهم للأموال في أعمال إرهابية وعنف، فضلًا عن إلقاء الرعب في نفوس المواطنين.