تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية «خلية التجمع» إلى 27 فبراير المقبل

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية التجمع»، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، إلى ـ27 فبراير المقبل.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

التهديد بالعنف ضد المواطنين

وحسب ما جاء في أوراق القضية، وبعد انتهاء النيابة العامة، من التحقيق مع المتهمين في قضية «خلية التجمع»، نسبت للمتهمين الـ73 قيامهم في غضون الفترة من عام 2015، وحتى مارس من عام 2022، الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها التهديد والعنف عن طريق استخدام القوة.

كشفت التحقيقات، عن إخلال المتهمين بالنظام العام وقيامهم بتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، علاوة على تمويلهم الجماعة الإرهابية المحظورة مع علمهم باستخدامهم للأموال في أعمال إرهابية وعنف.