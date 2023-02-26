زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأم

قررت وزارة الداخلية، منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 حتى يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.