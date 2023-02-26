«الداخلية»: ضبط القائم على إدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية في المنيا

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها، وبحوزته عدد 6 قطع سلاح ناري عبارة عن 3 طبنجات، 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع».

مكافحة الجريمة بشتى صورها

وأكدت الأجهزة الأمنية أنّ عملية الضبط جاءت ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزي ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.

وأوضحت أنه بمواجهة الشخص، اعترف بإدارته الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والمضبوطات بقصد الإتجار، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.