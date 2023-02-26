قائد الجيش الثاني الميداني: نستعد للتحرك في سيناء لتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية

قال اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، «باسم رجال الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة أرحب بالرئيس عبدالفتاح السيسي بإحدى قلاع العسكرية المصرية، جيش النصر أو الشهادة، جيش التضحية والفداء، هذا الجيش الذي شرف بخدمة سيادتكم من رتبة الملازم حتى قائدا لإحدى وحداته العريقة، ونحتفل اليوم بتشريفكم لاصطفاف المعدات الهندسية، استعدادا للتحرك لسيناء لبدء تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية بعد أن تعرضت مصر وسيناء لهجمة إرهابية شرسة تصدت لها قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتها الزمنية على مدار عقد من الزمن».

وأضاف قائد الجيش الثاني الميداني، خلال كلمة ألقاها، «بحكم مسرح العمليات كان الجيش الثاني الميداني مدعوما بكل قوة من القيادة العامة للقوات المسلحة والأفرع الرئيسية والقوات الخاصة حتى إتمام التغلب على الإرهاب وتطهير سيناء الحبيبة من دنسه».

وتابع: «خلال هذه الحقبة من عمر الدولة المصرية ضرب المقاتلون أروع الأمثلة بالبطولات والفداء وسطروا بدمائهم وأرواحهم ملاحم المجد والشرف، ومنهم من قضى نحبه من قضى نحبه ونال شرف الشهادة بإقدام وعزة ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وفي إطار تأمين المشروعات القومية المخططة، وبدفعة قوية وصادقة من القيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزتها وأفرعها الرئيسية، ضرب رجال الجيش الثاني الميداني أروع الأمثلة بتأمين الشركات المدنية العاملة بالمشروعات التنموية إلى جانب مهمتهم الرئيسية بقتال الإرهاب، لما كان له أكبر الأثر بإنجاز تلك المشروعات التي ما كان يمكن تحقيقها إلا من خلال توفر رؤية الدولة المتمثلة بقيادتها المستنيرة وقوة الدولة متمثلة في قوة قواتها المسلحة القادرة».