رئيس الهيئة الهندسية يستعرض جهود القوات المسلحة في تنمية سيناء

قال اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه بمجال الأنفاق بسيناء تم إنشاء 5 أنفاق للسيارات أسفل قناة السويس، بإجمالي أطوال 25 كيلومترا وتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، وفي مجال الكباري، تم رفع كفاءة ازدواج كوبري سكة حديد الفردان القائم وجاري إنشاء كوبري مزودوج جديد أعلى قناة السويس الجديدة بطول 640 مترا وعرض 11 مترا وارتفاع 65 مترا، بإجمالي تكلفة 2.3 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال فعالية تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء أنه في مجال المواني الجوية المدنية تم تنفيذ مطار البردويل بالمليز لاستيعاب 300 راكب/ساعة، وتطوير مطار شرم الشيخ الدولي لاستيعاب 5000 راكب/ساعة، وجار تطوير مطار العريش المدني لاستيعاب 600 راكب/ساعة بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وجاري تطوير المطار المدني بسانت كاترين لاستيعاب 600 راكب/ساعة بتكلفة 2.3 مليار جنيه لتصبح التكلفة الإجمالية 11 مليار جنيه.

وشرح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه في مجال المواني البحرية التجارية جارٍ تطوير ميناء العريش البحري على مساحة 542 فدانا بتكلفة 4 مليارات جنيه ويشمل الأرصفة البحرية بإجمالي أطول 1165 مترا طولي، و2 حاجز أمواج بإجمالي 1750 مترا طولي، وبمجال الإسكان والتجمعات التنموية والعمرانية تم تنفيذ 51 مشروع.

ويجرى تنفيذ 4 مشروعات ومخطط تنفيذ 5 مشروع بإجمالي 63 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه، وأهمها إنشاء عدد 2 مدينة جديدة بسيناء، وهي مدينة الإسماعيلية الجديدة بطاقة إجمالية 33 ألف وحدة سكنية ومدينة السلام مصر شرق بورسعيد بإجمالي 4400 وحدة سكنية، وجارٍ إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي 11 ألف و300 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 1344 وحدة سكنية منهم، بالإضافة لإنشاء 9100 وحدة سكنية كالآتي:

- 2130 وحدة سكنية بالمساعيد بمدينة العريش.

- 6970 وحدة سكنية بمحافظة جنوب سيناء.

- مخطط إنشاء 3000 وحدة سكنية بمدينة شرم الشيخ.

أما بمجال إنشاء التجمعات التنموية تم الانتهاء من المرحلة الأولى لعدد 18 تجمع بدوي سكني زراعي بإجمالي 1200 بيت بدوي، وتم حفر 289 بئر مياه بأعماق تتراوح من 300 لـ1000 متر طولي لإستصلاح مساحة 10610 فدان وإنشاء 4 قرى للصيادين على بحيرة البردويل بإجمالي 200 منزل.

وبمجال الرعاية الصحية تم تنفيذ 30 مشروع وجاري تنفيذ 2 مشروع بإجمالي 32 مشروع بطاقة إجمالية 1000 سرير، بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، ومن أهم هذه المشروعات إنشاء 2 مستشفى بمنطقة بئر العبد ونخل بطاقة 135 سرير، ورفع كفاءة 9 مستشفيات بطاقة 625 سرير، إنشاء وتطوير شامل لعدد 16 مركز طبي ووحدة صحية لمدن ومراكز ومحافظة جنوب سيناء.

وجرى الانتهاء من إنشاء المعامل المركزية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي بميناء نويبع، وبمجال الإمداد للمياه والصرف الصحي والكهرباء تم تطوير البنية التحتية للإمداد بالمياه والصرف الصحي والكهرباء لاستيعاب المشروعات التنموية، وتم تنفيذ 25 مشروع شبكات مياه، وجارٍ تنفيذ 6 مشروع بإجمالي 31 مشروع لإضافة 450 ألف متر مكعب/يوم مياه للشرب بتكلفة إجمالية 20 مليار جنيه.

كما تم إنشاء 23 مشروع تحلية لمياه البحر بطاقات تتراوح بين 10 آلاف لـ150 ألف متر مكعب/يوم، وإنشاء محطة ترشيح مياه بطاقة 70 ألف متر مكعب /يوم، قابلة للتوسع لـ140 ألف متر مكعب / يوم بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وبمجال تطوير شبكات الصرف الصحي تم تنفيذ 8 مشروع وجارٍ تنفيذ 6 مشروع ومخطط تنفيذ مشروع بإجمال 15 مشروع بتكلفة إجمالية 33 مليار جنيه، ومن أهم المشروعات المنفذة لاستغلال مياه الصرف المعالجة في أعمال التنمية تم إنشاء محطة معالجة ثلاثية بالاعتماد على مياه مصرف بحر البقر بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب/ يوم، وإنتاج محطة معالجة ثلاثية بمصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب/يوم.

وفي مجال الإمداد بالكهرباء تم تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه ورفع كفاءة شبكات الكهرباء بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، وبمجال الزراعي واستصلاح الأراضي تم تنفيذ 13 مشروع وجارٍ تفيذ 8 مشروع ومخطط تنفيذ 3 مشروع بإجمالي 24 مشروع بتكلفة إجمالية 68 مليار جنيه، ومن أهم تلك المشروعات إنشاء صحارتين أسفل قناة السويس، و6 صحّارات امتداد بمصرف بحر البقر وحفر 20 بئر مياه بمطار العريش، وجارٍ إنشاء أعمال البنية التحتية بالمنقطة الصناعية شرق بورسعيد بتكلفة 14 مليار جنيه.

وتم إنشاء وتطوير 49 جامعة ومدرسة ومعهد ومقر إدارة تعليمية وجاري إنشاء 5 جامعاتبمختلف التخصصات بتكلفة إجمالية 21 مليار جنيه، وتم إنشاء جامعة الملك سلمان برأس سدر والطور وشرم الشيخ وجاري إنشاء جامعتين أهليتين، وإنشاء 2 مدرسة يابانية، وتم إنشاء الصالة الرياضية بمدينة العريش وجاري إنشاء 2 معسكر شباب بتكلفة إجمالية 510 مليون جنيه.