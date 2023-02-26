«أمن المنافذ» يضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية تهريب، وقضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

ضبط 2167 مخالفة مرورية

كما تمّ ضبط 2167 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 38 قضية أمن عام، وتنفيذ 269 حكما قضائيا، و5 قضايا مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.