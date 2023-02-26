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«أمن المنافذ» يضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية

كتب:

محمد بركات
12:37 م | الأحد 26 فبراير 2023
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية تهريب، وقضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

ضبط 2167 مخالفة مرورية 

كما تمّ ضبط 2167 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 38 قضية أمن عام، وتنفيذ 269 حكما قضائيا، و5 قضايا مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

 

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بقلم محمد بركات