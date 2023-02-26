ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة مع مسجل خطر في المنوفية
كتب:
محمد بركات
11:51 ص | الأحد 26 فبراير 2023
صورة أرشيفية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الامن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 3 قطع أسلحة نارية عبارة عن (بندقية خرطوش- 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وبمواجهته، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بقصد الإتجار، وشتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.