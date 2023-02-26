إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أُصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، فى حادث انقلاب سيارة على طريق «كفر الشيخ- دسوق» الدولي الجديد، بمحافظة كفر الشيخ، بعد اصطدامها بأخرى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

انقلاب سيارة

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين فى حادث سيارة بطريق «كفر الشيخ- دسوق» الدولي الجديد.

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، «ع.ا.ا»، 70 سنة، مقيم بقرية محلة مالك، بمركز دسوق، و«م.م.ع.ا»، 42 سنة، من قرية المندورة، بمركز دسوق، و«س.ع.ا.ج»، من قرية محلة مالك، بمركز دسوق، و«م.ا.م»، 40 سنة، من دسوق،و«إ.م.ع»، 65 سنة، من قرية الحمرا، بمركز كفر الشيخ، و«ع.ا.خ.ع»، 25 سنة، من مركز كفر الشيخ، و«م.أ.ص»، 50 سنة، من قرية محلة القصب، بمركز كفر الشيخ.

تقديم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين

وجرى تقديم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.