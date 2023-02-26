تغيير اسم تجارة جامعة المنوفية إلى «كلية الأعمال»

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية،، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تغيير مسمى كلية التجارة ليصبح «كلية الأعمال» جامعة المنوفية.

وشارك القاصد في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، بمقر جامعة الأقصر.

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

وأكد القاصد علي أن المجلس ناقش إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 7 مارس المقبل، وإعداد نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات التقديم لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المصرية .

وأضاف أن وزير التعليم العالي أكد خلال الاجتماع علي ضرورة تكثيف القوافل الطبية والبيطرية والزراعية بكافة المحافظات بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة وزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وتوجيه البحث العلمي للتعامل مع التحديات التي تواجه المحافظات كما ناقش المجلس عددًا من الملفات الجامعية

وأشار القاصد إلي توجيهات الوزير بمتابعة تنفيذ كافة الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضية السكانية، ودعم المنظومة الصحية، والحد من تلوث البيئة والهواءوالمياه والتربة، وتحلية مياه البحر، والحد من ملوحة التربة، واستخدام الطاقة المُتجددة،واستخدام أساليب الري الحديثة وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية .

إدراج 14 جامعة مصرية في تصنيف QS البريطاني للجامعات

وأشار رئيس جامعة المنوفية أن وزير التعليم العالي أثنى على إدراج 14 جامعة مصرية في تصنيف QS البريطاني للجامعات لعام 2023، الذي يضم ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، كما أشاد بإدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية منهم جامعة المنوفية ضمن نتائج تصنيف ويبوميتركس الإسبانى العالمي webometrics لعام 2023 ، والذي يضم ترتيب أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي حول العالم. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العالمي.