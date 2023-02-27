فريق «غير حياتك» يساعد الشباب للتأهيل لسوق العمل: هدفنا تنمية المجتمع

إيمانا منهم أن العمل التطوعي هو أسمى الأنشطة التي يمكن أن يقدمها الشخص للآخرين، وحبهم لعمل الخير ونشر العلم والمعرفة، قادهم إلى إنشاء فريق تطوعي هادف، يقدم المعلومات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل للشباب في مصر.

قرر مجموعة من طلبة الكليات المختلفة في محافظة أسيوط، أن يجتمعوا على نشر الثقافة والعلم بين الشباب والطلاب، وإعطاء كورسات بشكل مجاني عبر الإنترنت.

الأهداف الرئيسية لفريق «غير حياتك»:

يحكي محمود عبد الغفور، الطالب في الفرقة الرابعة، كلية التربية، جامعة الأزهر، وأحد المتطوعين في فريق «غير حياتك»، «change your life team»، في حواره لـ«الوطن»، عن الأهداف التي يسعى إليها فريقه، «من أهم أهداف الفريق التطوعي، إنه يأهل الشباب لسوق العمل، وفي كل المجالات والعلوم الحديثة، فضلا عن إحنا بنبني قيادات شبابية قادرة على تنمية المجتمع فيما بعد».

وتابع «محمود»، أن أكثر الأهداف التي يسعى إليها الفريق هي تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية 2030، وفقا له، «بنحاول إننا نخرج شباب فاهم إمكانياته، وقادر إنه يستفاد منها، ويكون جيل واعي ومثقف، قدر على تحمل المسؤولية، وده من خلال توفير الكورسات والورش العملية اللي بنعملها بشكل مجاني».

الكورسات التي يقدمها فريق «غير حياتك» مجانية:

ويروي «محمود»، لـ«الوطن»، أن جميع الكورسات التي يقدمها الفريق مجانية بشكل كامل، وفقا له، «الفريق عمل أكتر من ورشة تدريبية مجانية، في أكتر من مجال زي، اللغة الإنجليزية، الإسعافات الأولية، فضلا عن مهارات العرض والتقديم، ومهارات التواصل مع الآخرين، أوفلاين وأونلاين».

«دربنا أكتر من 20 ألف متدرب أونلاين، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في كل المجالات»، قال «محمود»، في تصريحات له مع «الوطن»، «الفريق مش بس بيدي كورسات وورش، وإنما عملنا زيارات خيرية لأحد المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وإيفنتات في جامعة الأزهر، وبرعاية وزارة التضامن، وبنحاول نرسخ مبادئ مهمة عند الشباب منها، مساعدة الآخرين، إدارة الوقت، وإننا نشارك خبراتنا مع بعض».

حملة «سنة أولى تطوع» لفريق «غير حياتك»:

قال «محمود»، لـ«الوطن»، إن الفريق أطلق حملة بعنوان «سنة أولى تطوع»، وفقا له، «كنا عايزين من خلال الحملة دي إننا ننشر ثقافة التطوع بين الشباب وطلاب الجامعات، وعملنا تدريبات تفصيلية عن كل مجالات التطوع، وحبينا يكون في نوع من التدريب العملي مش النظري بس».