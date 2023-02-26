خبيرة اقتصادية: الدولة نجحت في ربط سيناء بـ«غرب القناة» لتحقيق التنمية

عدة محاور نجحت الدولة المصرية في تنفيذها لتنمية سيناء وهو ما أكده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر تنمية وإعمار سيناء والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسؤولين بالدولة، حيث تم رصد 610 مليارات جنيه مصري، أنفقتها الدولة على التنمية المتكاملة في سيناء.

وقالت الدكتورة وفاء علي، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية نجحت في وضع خطة عملت على الربط الكامل بين غرب قناة السويس وإقليم سيناء وذلك من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التي نعتبرها شرايين التنمية وإعمار سيناء.

مدبولي اهتم بمحاور التنمية الشاملة لسيناء

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن الدكتور مصطفى مدبولي اهتم بمحاور التنمية الشاملة لسيناء، تعليم وسكن ونقل وطرق، حيث تحدث عن أنفاق تحت قناة السويس أضيفت للنفق الوحيد الذي كان موجودا، وهو نفق الشهيد أحمد حمدي، ولكن بعد التنمية نجحت الدولة المصرية في إنشاء 6 أنفاق بتكلفة 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، ومجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تنميتها في سيناء لتتجاوز 3 آلاف كم من الطرق.