توزيع أثاث منزلي وأجهزة كهربائية مجانا على الأولى بالرعاية في الغربية

نظمت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، معرضاً لتوزيع 200 قطعة من الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، داخل مركز زفتى فى محافظة الغربية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

الأسر الأكثر احتياجًا

وصرح أحمد حمدى عبدالمتجلي، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية، بالمجان تمامًا.

وأكد «عبدالمتجلي»، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

توزيع أجهزة كهربائية

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.