قناة الحياة تعرض تقريرا عن قوافل جمعية الأورمان في كرداسة

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا، عن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كرداسة.

تغطية أكبر كمية من الحالات المستحقة

قال محمد إبراهيم عبد البر، مدير مشروعات جمعية الأورمان فرع الجيزة، إن الجمعية تنتشر باستمرار في المحافظات كلها لبحث الحالات، ومحاولة الوصول لأكبر عدد من المستفيدين لتغطية أكبر كمية من الحالات المستحقة.

وأوضحت إحدى السيدات: «الجمعية بتخدم البلد ومراعية ظروف الناس وجمعية الأورمان مراعيانا»، وأضافت أخرى: «خدنا لحمة وبطانية»، وتابعت أخرى: «ربنا يوسعها عليهم زي ما وسعوها علينا، شكرا إنكم بتساعدوا الناس الغلابة دي، الناس دي محتاجة بجد».

وأشارت سيدة: «استملت بطانية وكيلو لحمة، كل حاجة حلوة وكتر ألف خيركم».

توزيع المساعدات في المنازل

والأمر إذا احتاج لا يقف عند مجرد تجميع السيدات، بل كثيرا ما يذهب إليهن التحالف في بيوتهن لعدم مقدرتهن للوصول لنقطة التجمع، وهذا ما حدث مع «مبروكة»، والتي فوجئت بوصول جمعية الأورمان.

وقالت مبروكة عبدالعزيز، مستفيدة من جهود جمعية الأورمان في كرداسة، إنها لم تتوقع أن تصل إليها جمعية الأورمان، متابعة: «إدوني بطانية وشنطة لحمة، مكنتش متوقعة يجوا عندي».