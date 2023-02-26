المتهم الرئيسي بقتل الطفلة «جنى» يبرئ شقيقه وابن عمه أمام المحكمة

نفى المتهم الأول والرئيسي في قضية قتل الطفلة المجني عليها «جنى»، التهمة عن شقيقه ونجل عمه المتهمين معه في ذات القضية، خلال انعقاد جلسة محاكمتهم في أمام محكمة جنايات الجيزة.

وقال المتهم الرئيسي أمام هيئة المحكمة، «ياريت تحكموا عليا بسرعة في القضية وأخد إعدام، لكن أخويا وابن عمي ملهمش دعوة بالجريمة، هما ملهمش ذنب، ساعدوني بس علشان كانوا خايفين عليا».

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، تورط المتهمان الأول والثاني قام باختيار المسكن الذي يقطن فيه أحدهما «الأول» بعد أن أعدا عدتهما لارتكاب جريمتهما، وانتظروا عودة المجني عليها «جنى»، إلى منزلها واستدرجوها إلى منزل المتهم الأول.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الأول والثاني تخلصا من الطفلة المجني عليها، وساعدهما المتهمان الثالث والرابع في إخفاء معالم جريمتهم داخل غرفة بالصرف الصحي في منطقة كرداسة، ولم يبلغا عن الجريمة التي اقترفها.