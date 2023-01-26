ضبط شخصين وسيدة بتهمة تعديهم على عامل دليفري بالضرب في بولاق الدكرور

ألقت مباحث بولاق الدكرور القبض على شخصين وسيدة، تعدوا بالضرب على عامل دليفري، وصوروه أثناء الاعتداء عليه فى صيدلية بدائرة القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من «أحمد. ع» 36 سنة عامل دليفري، مقيم الطالبية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأبلغ بتضرره من شخصين وسيدة، يعملون بصيدلية كائنة بكفر طهرمس بدائرة القسم، لاحتجازه داخل الصيدلية، والتعدي علية بالضرب، وإحداث إصابته وتصويره أثناء التعدى عليه.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث الرائدان أيمن السكروي وأحمد مندور معاوني مباحث القسم والقوة المرافقة له القبض على المتهمين «مصطفى. م» 34 سنة مساعد صيدلي، «يوسف. م» 17 سنة دليفري، «أمل. ن» 21 سنة مساعد صيدلي، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

مشادة كلامية

وبسؤالهم قرروا أن المبلغ توجه إلى الصيدلية منذ يومين لشراء أدوية بجدول المخدرات، ولا يوجد معه روشتة، وكانت الأخيرة متواجدة لوحدها بالصيدلية، ورفضت إعطاءه الأدوية بدون روشتة، فحصل مشادة كلامية بينهما، وسبها المبلغ وشتمها دون وجه حق وفر هاربا من الصيدلية، عندما تدخل أشخاص من الشارع.

وأضاف أن الثاني استدرجه إلى الصيدلية عن طريق الواتس آب، واحتجزوه وتعدوه عليه وصوروه، ألقى القبض عليهم، وبتفتيش الهاتف محمول المتهم الأول، وجد عدد 6 فيديوهات تسجل واقعة التعدي، تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.