تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «جنى» في بولاق الدكرور لـ26 فبراير

قررت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد السرجاني، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة لـ26 فبراير لسماع مرافعة الدفاع.

هيئة محاكمة التهمين بقتل الطفلة «جنى»

صدر القرار برئاسة أحمد حمدي السرجاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران، هاني صبري أحمد، وحضور محمد حسام رشاد طلبة ممثل النيابة العامة، وأمانه سر خالد شعبان.

قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد

وأحالت النيابة العامة القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها كلا من «مصطفى. ف»، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة «محبوس»، و«محمد. ع»، 16 عامًا، حاصل على الإعدادية «محبوس»، و«محمود. ع»، 28 عامًا، عامل، و«عبدالعزيز. ف»، 23 عامًا، عامل «محبوس»، إلى محكمة الجنايات، واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني، بقتل الطفلة «جنى.ع» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدوا رباطا، وحددوا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

تهمة التستر على مجرمين

ووفق تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين الثالث والرابع، علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

كما أنهم جميعا، أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار الجهات القضائية، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، والمتهمين الأول والثاني حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجني عليها.