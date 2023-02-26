السجن 5 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهم «ف.ح»، و«ع.ا» بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بالتعدي على المجني عليه «م.ا»، وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

إصابة بعاهة مستديمة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه يفيد بتعدي المتهمين عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.