منى زكي تواصل تصوير مسلسل «تحت الوصاية».. يعرض في موسم رمضان 2023

تواصل الفنانة منى زكي تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد تحت الوصاية المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023، وتقدم من خلاله شخصية مختلفة وجديدة عليها.

مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكى يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم دياب ونسرين أمين وعلى الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير .

معلومات عن مسلسل «تحت الوصاية» لمنى زكي

وتخوض الفنانة منى زي من خلال مسلسل «تحت الوصاية» تجربة الـ 15 حلقة للمرة الأولى، حيث أنها قدمت من قبل تجربة الـ 30 ولكن هذا العام تخوض تجربة جديدة.

وتدور فكرة المسلسل حول امرأة تتولى إعانة إسرتها ماديا، حيث تمتلك مركب صيد وتعمل في صيد وتوريد الأسماك، وخلال رحلتها في هذا العمل تواجه عدد من المشكلات والأزمات التي تنطلق منها الأحداث.

كما أن هذه المرأة تفقد زوجها خلال أحداث المسلسل، وتواجه عدد من المشكلات مع أسرة زوجها وتتطرق إلى قانون الوصاية.