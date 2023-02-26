رئيس جامعة سوهاج يوافق على زراعة محاصيل الأعلاف

اجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة مركز التجارب والبحوث الزراعية، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور خلف همام القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الموازنة، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أحمد حسين مدير المركز، الدكتور محمد يوسف، رئيس قسم الإنتاج الحيواني، الدكتور أحمد سلام رئيس قسم وقاية النبات، والدكتور خالد أمين أستاذ البساتين، والدكتور محمد حلمى المشرف العلمي للمحاصيل، والدكتور أسامة إبراهيم رئيس قسم الأراضي.

تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني بالأساليب العلمية

وقال رئيس جامعة سوهاج ، إنّ المركز يعد وحدة ذات طابع خاص ويعمل على تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني بالأساليب العلمية الحديثة، وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية فى شتى المجالات الزراعية، بالإضافة إلى دورة فى إجراء التجارب والبحوث الزراعية العملية والعلمية التى تساهم فى حل مشكلات الإنتاج الزراعي والحيواني المننشرة بالمجتمع، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الخدمات والاستشارات التىغ يقدمها المركز، لتنمية وتطوير الإنتاج وإقامة المشروعات الزراعية، إلى جانب الاهتمام بالبحوث التطبيقية وإدخال أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية التى تتأقلم مع التغيرات المناخية.

الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المطروحة

وأوضح الدكتور خلف همام، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المطروحة فى جدول الأعمال، واستعراض إنجازات وجهود المركز فى مختلف المجالات الزراعية والحيوانية، مضيفاً أن رئيس جامعة سوهاج وافق على زراعة 30 فدان هجن الذرة الشامية الصفراء بغرض توفير أعلاف لمزرعة الإنتاج الحيواني، وأيضاً وافق على زراعة 25 فدان فول الصويا بمزرعة المقر الجديد للجامعة لتوفير أعلاف للدواجن والسمان بالمزرعة، بالإضافة إلى زراعة 10 أفدنة من البرسيم الحجازي خلال فصل الصيف لتوفير الأعلاف الصيفية.